CHICAGO BLUES FESTIVAL 2025 – CABARET VAUBAN Brest

CHICAGO BLUES FESTIVAL 2025 Début : 2025-11-21 à 20:30. Tarif : – euros.

QUAI OUEST MUSIQUES PRÉSENTE : : CHICAGO BLUES FESTIVAL 2025Cap sur la côte Est pour la 55ème édition de la tournée annuelle du Chicago Blues Festival, avec un nouveau plateau inédit, composé du Selwyn Birchwood Band, rejoint par la chanteuse de Washington Carly Harvey !En 2013, Selwyn débarquait sur la scène blues en remportant l’International Blues Challenge organisé par la Blues Foundation, le trophée de référence pour les nouveaux talents.Alternant sur scène entre guitare électrique et lap steel, Selwyn s’est immédiatement distingué de ses contemporains par sa voix inimitable et par le fait de ne jouer que ses compositions.Surnommée par la scène locale la DC Queen of the Blues, Carly Harvey mélange le blues, le jazz, la soul et les styles indigènes américains (elle est descendante de la tribu des Cherokees) pour créer un son unique. Carly domine naturellement la scène par sa voix et sa présence charismatique.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29