Chicago Blues Festival New Morning Paris

En 2013, Selwyn débarquait sur la scène blues en remportant l’International Blues Challenge organisé par la Blues Foundation, le trophée de référence pour les nouveaux talents.

Alternant sur scène entre guitare électrique et lap steel, Selwyn s’est immédiatement distingué de ses contemporains, par sa voix inimitable et par le fait de ne jouer que ses compositions.

Signé par Bruce Iglauer chez Alligator Records en 2014, son premier album, « Don’t Call No Ambulance », avait remporté de nombreux prix.

Selwyn reviendra ainsi en Europe l’année de ses 40 ans, avec son groupe au complet dans le cadre de la tournée annuelle du Chicago Blues, avec un nouvel album qui sortira courant 2025, le 5ème chez Alligator !

Basée à Washington, DC, Carly Harvey mélange le blues, le jazz, la soul et les styles indigènes américains pour créer un son unique. Surnommée par la scène locale la DC Queen of the Blues, Carly domine naturellement la scène par sa voix et sa présence charismatique.

Descendante de la tribu des Cherokees, Carly est convaincue que le blues, en plus de découler de l’expérience afro-américaine, est directement influencé par les mélodies et les chants de danse traditionnelle des peuples indigènes américains. Elle intervient régulièrement dans des masterclass pour éduquer le public sur la musique qui lui inspire tant de fierté pour son héritage afro-indigène.

Selwyn Birchwood : Guitare, Voix

Reggie Oliver : Saxophone baryton

Donald Wright : Basse

John Hetherington : Claviers

Henley Connor III : Batterie

Carly Harvey : Voix

Une fois n’est pas coutume, c’est de Tampa en Floride qu’est originaire le leader de la tournée, en la personne de Selwyn Birchwood !

Le vendredi 12 décembre 2025

de 20h30 à 23h00

payant

De 20 à 25 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-12T21:30:00+01:00

fin : 2025-12-13T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-12T20:30:00+02:00_2025-12-12T23:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://my.weezevent.com/chicago-blues-festival-2025