CHICAGO BLUES – L’ODEON Tremblay En France

CHICAGO BLUES Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Chicago Blues Festival 2025 Une fois n’est pas coutume, c’est de Tampa en Floride qu’est originaire le leader de la tournée, en la personne de Selwyn Birchwood ! En 2013, Selwyn débarquait sur la scène blues en remportant l’International Blues Challenge organisé par la Blues Foundation, le trophée de référence pour les nouveaux talents. Alternant sur scène entre guitare électrique et lap steel, Selwyn s’est immédiatement distingué de ses contemporains, par sa voix inimitable et par le fait de ne jouer que ses compositions.Signé par Bruce Iglauer chez Alligator Records en 2014, son premier album, Don’t Call No Ambulance , avait remporté de nombreux prix. Selwyn reviendra ainsi en Europe l’année de ses 40 ans, avec son groupe au complet dans le cadre de la tournée annuelle du Chicago Blues, avec un nouvel album qui sortira courant 2025, le 5ème chez Alligator !Basée à Washington, DC, Carly Harvey mélange le blues, le jazz, la soul et les styles indigènes américains pour créer un son unique. Surnommée par la scène locale la DC Queen of the Blues, Carly domine naturellement la scène par sa voix et sa présence charismatique.Descendante de la tribu des Cherokees, Carly est convaincue que le blues, en plus de découler de l’expérience afro-américaine, est directement influencé par les mélodies et les chants de danse traditionnelle des peuples indigènes américains. Elle intervient régulièrement dans des masterclass pour éduquer le public sur la musique qui lui inspire tant de fierté pour son héritage afro-indigène.Rendez-vous à l’automne 2025 pour la 55ème édition de la tournée Chicago Blues festival !Dates de tournée : 7 novembre / 14 décembre 2025 ne forte touche gospel à ses compositions In Too Deep et la ballade renversante Angel. » – Blues RevueLine-up :Selwyn Birchwood – guitar/vocalsReggie Oliver – sax barytonDonald Wright – bassJohn Hetherington – keyboardHenley Connor III – drumsCarly Harvey – vocalsBAR SUR PLACE // A 25 MIN DE GARE DU NORD VIA RER B // STATION VERT-GALANT

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93