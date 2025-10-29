Chicago Sounds FIAP Jean Monnet Paris

La Cabaret Connexion se tient du 26 octobre au 2 novembre et rassemble des artistes venus de Chicago, de Paris et de bien d’autres lieux. Cette soirée mettra à l’honneur les musiques, les sons de Chicago.

Réalisé par Anne Burnell

avec Mark Burnell et Howie Pfeifer au piano

et vingt interprètes de Chicago

Célèbre l’histoire, les genres musicaux et les sites emblématiques de Chicago – Jazz, blues, Broadway, burlesques, R&B

Le mercredi 29 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit

Participation libre (suggéré 15€)

Tout public.

FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 Paris

https://fr.cabaretconnexion.org/ https://www.facebook.com/search/top?q=cabaret%20connexion