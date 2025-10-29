Chicago Sounds FIAP Jean Monnet Paris
Chicago Sounds FIAP Jean Monnet Paris mercredi 29 octobre 2025.
La Cabaret Connexion se tient du 26 octobre au 2 novembre et rassemble des artistes venus de Chicago, de Paris et de bien d’autres lieux. Cette soirée mettra à l’honneur les musiques, les sons de Chicago.
Réalisé par Anne Burnell
avec Mark Burnell et Howie Pfeifer au piano
et vingt interprètes de Chicago
Célèbre l’histoire, les genres musicaux et les sites emblématiques de Chicago – Jazz, blues, Broadway, burlesques, R&B
Le mercredi 29 octobre 2025
de 20h00 à 22h00
gratuit
Participation libre (suggéré 15€)
Tout public.
FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 Paris
https://fr.cabaretconnexion.org/ https://www.facebook.com/search/top?q=cabaret%20connexion https://www.facebook.com/search/top?q=cabaret%20connexion