Chicandier et Mathou Cann : Interdit au public Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-11 20:30 –

Gratuit : non 25 € 25 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Humour Chicandier et Mathou Cann remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir. Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes. Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent : la connerie est une pandémie mondiale.Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir. Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent. Représentations les 10 et 11 février 2026 à 20h30

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

