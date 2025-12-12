CHICANDIER & MATHOU CANN – 3T D’A COTE Toulouse

CHICANDIER & MATHOU CANN Début : 2026-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Le sujet : Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir. Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes. Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale. Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir. Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31