Chicandier & Mathou présentent Interdit au public (Le Cabaret Gaillard) Brive-la-Gaillarde

Chicandier & Mathou présentent Interdit au public (Le Cabaret Gaillard)

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

CHICANDIER & MATHOU présentent INTERDIT AU PUBLIC

Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence.

Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir. Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes.

Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale.

Ouverture des portes 19h30

Début du spectacle 20h00

A partir de 24.70€

Billetterie en ligne sur notre site internet et à l’Office de Tourisme de Brive-la-Gaillarde .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

