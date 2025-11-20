CHICANOS, du muralisme mexicain au murs peints états-uniens Théâtre 108 Le Repère Jeunesse Aix-en-Provence

CHICANOS, du muralisme mexicain au murs peints états-uniens

Jeudi 20 novembre 2025 de 10h30 à 12h30. Théâtre 108 Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Le but de cette conférence est de proposer un aperçu de ce que fut, entre 1970 et 2000, le muralisme Chicano, l’un des noms ayant servi à désigner la population d’origine mexicaine des Etats-Unis.

Ce mouvement muraliste états-uniens est un tardif mais vibrant rejeton, qui reprend à sa manière la tradition du Muralisme Mexicain, incarné à partir de la Révolution mexicaine des années 1920, par les trois grands peintres, José Clemente Orozco, Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros.

A travers les photos qui seront présentées ici, résultant de longues années de reportage sur le terrain, l’art mural chicano, par définition éphémère puisque représenté sur des murs extérieurs, très souvent dans des quartiers modestes se veut le reflet de l’histoire et des espoirs d’une minorité défavorisée, dont les revendications se firent les plus fortes à l’époque de sa lutte pour le respect de ses droits civiques, comme l’avaient déjà fait les communautés noires sous la houlette de Martin Luther King. .

Théâtre 108 Le Repère Jeunesse 37 bis boulevard Aristide Briand Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 54 01 99 association@amisdesartscontemporains.com

English :

The aim of this conference is to offer an overview of Chicano muralism, one of the names used to designate the population of Mexican origin in the United States, between 1970 and 2000.

German :

Ziel dieser Konferenz ist es, einen Überblick über den Chicano-Muralismus zwischen 1970 und 2000 zu geben.

Italiano :

L’obiettivo di questa conferenza è fornire una panoramica del muralismo chicano, uno dei nomi utilizzati per descrivere la popolazione di origine messicana negli Stati Uniti, tra il 1970 e il 2000.

Espanol :

El objetivo de esta conferencia es ofrecer una visión general del muralismo chicano, una de las denominaciones utilizadas para describir a la población de origen mexicano en Estados Unidos, entre 1970 y 2000.

