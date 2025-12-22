Chiche ! – Conférence participative avec Florence Servan-Schreiber Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-08 19:30 – 21:30

Gratuit : non 25€ Adultes

CHICHE ! Tentons l’audace Une conférence participative avec Florence Servan-Schreiber Chiche !” est un laboratoire d’expérimentation où Florence Servan-Schreiber raconte avec authenticité ses propres défis, ses échecs cuisants et ses victoires inattendues. Ces moments où elle a tout risqué, où elle a douté, où elle a finalement sauté et… parfois atterri. En sa compagnie, nous explorons ce qui se cache derrière chaque acte d’audace : la peur, certes… mais pas que. Au programme : – Des histoires vraies de changements, coups durs, victoires et dangers,- Les clés psychologiques concrètes et des soutiens à l’action,- Une interaction vivante pour une expérience amplifié.- Des exercices pratiques pour faire des petits pas vers les grands bonds. Journaliste, conférencière et autrice de référence sur le bonheur et la psychologie positive (3 kifs par jour, Power Patate…), Florence Servan-Schreiber inspire par son authenticité et sa capacité à rendre la psychologie accessible et applicable. Elle a accompagné des milliers de personnes vers une vie plus alignée et riche en mêlant rigueur scientifique, chaleur humaine, profondeur et légèreté. CHICHE ! Une rencontre pour passer du “je ne sais pas…” à “j’y vais !” Une conférence qui chamboule et libère.

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

