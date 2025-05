Chiche! Du Trinquet au Pôle-Nord ! – Saint-Laurent-d’Olt, 14 juin 2025 07:00, Saint-Laurent-d'Olt.

L’association pour la Transition energétique ADOC vous propose

Chiche ! Du Trinquet au Pôle-Nord !

rendez-vous à 15h30 au Pont de St Laurent d’Olt pour un covoiturage jusqu’à la maison.(à 5 minutes du Trinquet)

16h visite de la maison éco-rénovée du Trinquet (Mise en œuvre, isolation, solutions et matériaux écologiques)

18h30 Retour à la mairie pour un port offert part la commune et un repas partagé amenez de quoi grignoter !

de 20h à 21h ciné-débat avec le film Nagalaqa à la médiathèque

réalisé par Sébastien Roubinet et Franck Lepagnol. Une traversée du Pôle-Nord à la voile, suivie d’échanges sur les conséquences du réchauffement climatique Participation libre

Visite et film sur réservation au 06 76 73 10 86 (Franck) .

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie adoc@mailo.com

