Chiche ! – Sortie de résidence à la Z.E.F, 56 rue des amandiers, 75020 Paris, Paris

Peut-on encore innover, quel que soit le domaine, sans recourir à l’informatique, ni même à l’électricité ?

C’est le pari fou que nous faisons : entreprendre de créer des sons nouveaux, de nouveaux langages, de nouvelles musiques tout en soutenant un discours sur l’écologie, un exemple exemplaire donc. Sans aucune technologie numérique. Sans électronique. Et même sans électricité… Chiche ?

Dans cet impromptu musical, quatre personnages énigmatiques vont apparaître dans l’espace public. Peu à peu, ils vont poétiser certains objets ordinaires présents dans l’environnement, des « déjà-là », y ajoutant comme par magie des appendices, des éléments transformables, dépliables, gonflables… L’espace et la scénographie urbaine changent progressivement de physionomie et dans le même temps l’air se met à vibrer de résonances et d’harmonies inouïes ; un concert de sculptures instantanées se compose autour de nous.

Plus qu’une œuvre définitive, prête à consommer, univoque et finalement inhabitable, nous invitons à assister, ou plutôt participer à quelque chose à l’œuvre, en train de se faire, la construction d’une expérience autre du monde, la possibilité de poésie.

