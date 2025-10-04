Chicken Garage Party Rue du Gén Lamarque Saint-Sever
Chicken Garage Party Rue du Gén Lamarque Saint-Sever samedi 4 octobre 2025.
Chicken Garage Party
Rue du Gén Lamarque CLOITRE DES JACOBINS Saint-Sever Landes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
ROCK GARAGE 3 GROUPES CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
RESTAURATION +BOISSONS SUR PLACE A PARTIR DE 19H30
réservations sur site Hello Asso ou sur place
ROCK GARAGE 3 GROUPES CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
RESTAURATION +BOISSONS SUR PLACE A PARTIR DE 19H30
réservations sur site Hello Asso ou sur place .
Rue du Gén Lamarque CLOITRE DES JACOBINS Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 48 70 luzinagaz@gmail.com
English : Chicken Garage Party
GARAGE ROCK 3 BANDS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
CATERING +DRINKS ON SITE FROM 7.30PM
reservations on Hello Asso website or on site
German : Chicken Garage Party
GARAGE ROCK 3 BANDS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
ESSEN + TRINKEN VOR ORT AB 19:30 UHR
reservierungen auf der Website Hello Asso oder vor Ort
Italiano :
GARAGE ROCK 3 GRUPPI: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
CIBO E BEVANDE IN LOCO DALLE 19.30
prenotazioni sul sito Hello Asso o in loco
Espanol : Chicken Garage Party
GARAGE ROCK 3 BANDAS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES
+DJ HOT HEAT SELEKTA
COMIDA Y BEBIDA IN SITU A PARTIR DE LAS 19H30
reservas en el sitio web de Hello Asso o in situ
L’événement Chicken Garage Party Saint-Sever a été mis à jour le 2025-09-11 par Landes Chalosse