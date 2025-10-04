Chicken Garage Party Rue du Gén Lamarque Saint-Sever

Chicken Garage Party Rue du Gén Lamarque Saint-Sever samedi 4 octobre 2025.

Chicken Garage Party

Rue du Gén Lamarque CLOITRE DES JACOBINS Saint-Sever Landes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

ROCK GARAGE 3 GROUPES CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES

+DJ HOT HEAT SELEKTA

RESTAURATION +BOISSONS SUR PLACE A PARTIR DE 19H30

réservations sur site Hello Asso ou sur place

Rue du Gén Lamarque CLOITRE DES JACOBINS Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 00 48 70 luzinagaz@gmail.com

English : Chicken Garage Party

GARAGE ROCK 3 BANDS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES

+DJ HOT HEAT SELEKTA

CATERING +DRINKS ON SITE FROM 7.30PM

reservations on Hello Asso website or on site

German : Chicken Garage Party

GARAGE ROCK 3 BANDS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES

+DJ HOT HEAT SELEKTA

ESSEN + TRINKEN VOR ORT AB 19:30 UHR

reservierungen auf der Website Hello Asso oder vor Ort

Italiano :

GARAGE ROCK 3 GRUPPI: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES

+DJ HOT HEAT SELEKTA

CIBO E BEVANDE IN LOCO DALLE 19.30

prenotazioni sul sito Hello Asso o in loco

Espanol : Chicken Garage Party

GARAGE ROCK 3 BANDAS: CLANKS +LUCKY PEPPERS +THE WYLDE TRYFLES

+DJ HOT HEAT SELEKTA

COMIDA Y BEBIDA IN SITU A PARTIR DE LAS 19H30

reservas en el sitio web de Hello Asso o in situ

L’événement Chicken Garage Party Saint-Sever a été mis à jour le 2025-09-11 par Landes Chalosse