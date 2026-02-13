Chicken Ring – par La Poule Impro, Théâtre 100 Noms, Nantes

Chicken Ring – par La Poule Impro 17 février – 26 mai Théâtre 100 Noms Loire-Atlantique

12 € à 26 €

Début : 2026-02-17T20:15:00+01:00 – 2026-02-17T21:45:00+01:00

Fin : 2026-05-26T20:15:00+02:00 – 2026-05-26T21:45:00+02:00

Venez assister à une bataille théâtrale d’improvisation !

Deux équipes se retrouvent sur le ring pour rivaliser d’imagination et créer en direct live des histoires improvisées sous la houlette d’un arbitre impitoyable. Coup de la corde à songes, envolées lyriques, cris du public, costumes hauts en couleur, tous les coups d’amour et autres coups de je t’aime sont permis.

Attention aux prises de becs, ca va se voler dans les plumes !

Spectacle proposé par la compagnie LA POULE, troupe professionnelle d’improvisation.

Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h30

Théâtre 100 Noms 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://theatre100noms.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 200 100 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatre100noms.com »}]

Bataille d’improvisation théâtrale