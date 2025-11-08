Chico & the Gypsies en concert Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson

CHICO & LES GYPSIES | Tournée des Églises et Cathédrales

‘’Des plus grands succès…aux chants sacrés ‘’

Chico Bouchikhi, un ancien membre des Gipsy Kings vous propose avec son groupe « Chico & the Gypsies » des rythmes envoûtants de flamenco mêlés de mélodies contemporaines.

Les églises transformées en salles de concert offrent une acoustique exceptionnelle mettant en valeur la musique en créant une atmosphère unique et spirituelle.

Avec ce nouveau tour de chant qui présente les plus belles chansons de Noël, Chico et les Gypsies ont réussi à apporter leur musique envoûtante et leur harmonie dans des églises, créant ainsi une expérience unique pour le public.

Les plus belles chansons de Noël seront présentées UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS , NO VOLVERE (Amor et Mio), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA …Tout public

Eglise Saint Laurent 11 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 06 90 tourisme@ccbpam.fr

English :

CHICO & LES GYPSIES | Church and Cathedral Tour

from greatest hits?to sacred songs?

Chico Bouchikhi, a former member of the Gipsy Kings, and his band « Chico & the Gypsies » bring you the bewitching rhythms of flamenco mixed with contemporary melodies.

Churches transformed into concert halls offer exceptional acoustics, enhancing the music and creating a unique, spiritual atmosphere.

With this new singing tour featuring the most beautiful Christmas songs, Chico and the Gypsies have succeeded in bringing their spellbinding music and harmony into churches, creating a unique experience for audiences.

The most beautiful Christmas songs will be presented: UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS , NO VOLVERE (Amor et Mio), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA ?

German :

CHICO & LES GYPSIES | Tournee durch Kirchen und Kathedralen

von den größten Hits bis hin zu geistlichen Liedern

Chico Bouchikhi, ein ehemaliges Mitglied der Gipsy Kings, bietet Ihnen mit seiner Band « Chico & the Gypsies » betörende Flamenco-Rhythmen, vermischt mit zeitgenössischen Melodien.

Die in Konzertsäle umgewandelten Kirchen bieten eine außergewöhnliche Akustik, die die Musik zur Geltung bringt und eine einzigartige und spirituelle Atmosphäre schafft.

Mit dieser neuen Gesangstour, die die schönsten Weihnachtslieder präsentiert, ist es Chico und den Gypsies gelungen, ihre bezaubernde Musik und Harmonie in Kirchen zu bringen und so ein einzigartiges Erlebnis für das Publikum zu schaffen.

Es werden die schönsten Weihnachtslieder präsentiert: UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, ES IST NE DIE GÖTTLICHEN KINDER, NO VOLVERE (Amor und Mio), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA?

Italiano :

CHICO & LES GYPSIES | Tour delle chiese e delle cattedrali

dai più grandi successi alle canzoni sacre?

Chico Bouchikhi, ex membro dei Gipsy Kings, e il suo gruppo « Chico & the Gypsies » vi portano i ritmi ammalianti del flamenco mescolati a melodie contemporanee.

Le chiese trasformate in sale da concerto offrono un’acustica eccezionale, che esalta la musica e crea un’atmosfera unica e spirituale.

Con questo nuovo tour canoro che propone le più belle canzoni natalizie, Chico and the Gypsies sono riusciti a portare nelle chiese la loro musica e la loro armonia ammalianti, creando un’esperienza unica per il pubblico.

Verranno eseguite le più belle canzoni natalizie: UN AMOR, CORAZON GITANO, HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS, NO VOLVERE (Amor et Mio), HISTORIA DE UN AMOR, MADRE MIA?

Espanol :

CHICO & LES GYPSIES | Recorrido por iglesias y catedrales

de los grandes éxitos… a las canciones sacras..

Chico Bouchikhi, antiguo miembro de los Gipsy Kings, y su grupo « Chico & the Gypsies » le traen los ritmos hechizantes del flamenco mezclados con melodías contemporáneas.

Las iglesias transformadas en salas de conciertos ofrecen una acústica excepcional que realza la música y crea una atmósfera única y espiritual.

Con esta nueva gira de cante que incluye las canciones navideñas más bellas, Chico y los Gitanos han conseguido llevar su música y armonía hechizantes a las iglesias, creando una experiencia única para el público.

Se interpretarán las más bellas canciones navideñas: UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS , NO VOLVERE (Amor et Mio), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA ?

