CHICO & THE GYPSIES FERIA DE CARCASSONNE 2025 Carcassonne

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne Aude

Début : 2025-08-31 21:30:00

fin : 2025-08-31 23:00:00

2025-08-31

On ne les présente plus ! Fidèle à la Feria de Carcassonne, le célèbre groupe Chico & The Gypsies revient en 2025 pour une nouvelle soirée d’exception , après avoir enflammé la Cité Médiévale lors du tournage des Estivales de France 4, au Festival OFF de Carcassonne !Chico, ex-leader et fondateur des Gipsy Kings, fait partie des légendes de la musique. Avec plus de 30 disques d’or et 10 de platine, coauteur et compositeur de titres planétaires tels que Bamboleo, Djobi Djoba, Marina, etc…Depuis plus de 30 ans, Chico & The Gypsies enflamment les scènes et le public du monde entier et participent aux soirées les plus prestigieuses. Résolument festif et envoûtant, ce spectacle d’exception ravira les fans de la première heure tout comme le grand public pour passer un moment inoubliable…

Boulevard Omer Sarraut Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

English :

They need no introduction! Faithful to the Feria de Carcassonne, the famous group Chico & The Gypsies return in 2025 for another exceptional evening, after having set the Cité Médiévale ablaze during the filming of France 4?s Estivales, at the Festival OFF de Carcassonne! Chico, ex-leader and founder of the Gipsy Kings, is one of the legends of the music world. With over 30 gold discs and 10 platinum discs to his name, he is the co-writer and composer of such global hits as Bamboleo, Djobi Djoba, Marina, etc. For over 30 years, Chico & The Gypsies have been setting stages and audiences alight all over the world, taking part in the most prestigious soirées. Resolutely festive and spellbinding, this exceptional show will delight fans of the first hour as well as the general public to spend an unforgettable moment…

German :

Wir stellen sie nicht mehr vor! Die berühmte Gruppe Chico & The Gypsies, die der Feria de Carcassonne treu geblieben ist, kehrt 2025 für einen weiteren außergewöhnlichen Abend zurück, nachdem sie die mittelalterliche Stadt während der Dreharbeiten zu den Estivales von France 4 beim Festival OFF in Carcassonne in Flammen gesetzt hatte!Chico, ehemaliger Leader und Gründer der Gipsy Kings, gehört zu den Legenden der Musikwelt. Mit mehr als 30 Goldenen Schallplatten und 10 Platinplatten, Co-Autor und Komponist von Welthits wie Bamboleo, Djobi Djoba, Marina usw. Seit mehr als 30 Jahren begeistern Chico & The Gypsies die Bühnen und das Publikum auf der ganzen Welt und nehmen an den renommiertesten Partys teil. Diese außergewöhnliche Show wird die Fans der ersten Stunde ebenso begeistern wie das breite Publikum, das einen unvergesslichen Moment erleben wird…

Italiano :

Non hanno bisogno di presentazioni! Il famoso gruppo Chico & The Gypsies torna alla Feria de Carcassonne nel 2025 per un’altra serata eccezionale, dopo aver infiammato la città medievale durante le riprese del programma Estivales di France 4 al Festival OFF di Carcassonne! Chico, ex leader e fondatore dei Gipsy Kings, è una delle leggende del mondo della musica. Con oltre 30 dischi d’oro e 10 dischi di platino a suo nome, Chico & The Gypsies hanno co-scritto e composto successi come Bamboleo, Djobi Djoba, Marina, ecc. Da oltre 30 anni, Chico & The Gypsies infiammano i palcoscenici e il pubblico di tutto il mondo, partecipando alle più prestigiose serate. Decisamente festoso e ammaliante, questo spettacolo eccezionale farà la gioia dei fan della prima ora e del grande pubblico per trascorrere un momento indimenticabile…

Espanol :

¡No necesitan presentación! El célebre grupo Chico & The Gypsies vuelve a la Feria de Carcasona en 2025 para otra velada excepcional, después de haber incendiado la ciudad medieval durante el rodaje del programa Estivales de France 4 en el Festival OFF de Carcasona. Chico, ex líder y fundador de los Gipsy Kings, es una de las leyendas del mundo de la música. Con más de 30 discos de oro y 10 discos de platino en su haber, Chico & The Gypsies han coescrito y compuesto éxitos como Bamboleo, Djobi Djoba, Marina, etc. Desde hace más de 30 años, Chico & The Gypsies incendian los escenarios y el público de todo el mundo, participando en las veladas más prestigiosas. Resueltamente festivo y hechizante, este espectáculo excepcional hará las delicias de los fans de la primera hora, así como del público en general, para pasar un momento inolvidable…

