CHICO & THE GYPSIES – MONTPELLIER – EGLISE SAINTE BERNADETTE – EGLISE SAINTE BERNADETTE Montpellier

CHICO & THE GYPSIES – MONTPELLIER – EGLISE SAINTE BERNADETTE Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

MUSIC LINE PRODUCTIONS PRÉSENTE : CHICO & THE GYPSIESCHICO & THE GYPSIESINTERPRETENT‘’Des plus grands succès …aux chants sacrés ‘’ Tournée des Églises et Cathédrales 2025 Chico et les Gypsies est un groupe de musique français formé par Chico Bouchikhi, un ancien membre des Gipsy Kings. un groupe musical qui a su fusionner les rythmes envoûtants du flamenco avec des mélodies contemporaines. Ce qui rend leur histoire encore plus fascinante, c’est leur capacité à se produire dans des endroits inhabituels, tels que les églises. Certaines églises offrent une acoustique exceptionnelle qui met en valeur la musique en créant une atmosphère unique. De plus, jouer dans des églises peut apporter une dimension spirituelle à la performance et à leur musique, créant une connexion intime et une harmonie entre les musiciens et le public comme moyen d’expression de la foi et de la connectivité spirituelle . L’accueil du public a été exceptionnel lors des quelques dates qui se sont déroulées en église transcendant les barrières culturelles et religieuses au regard des chansons spécialement choisies pour se conformer à l’environnement sacré des lieux qui nous accueillent. Avec leur répertoire varié, alliant grands classiques de leur carrière aux chants sacrés les plus émouvants, Chico et les Gypsies ont su créer une atmosphère magique au sein des églises, offrant au public une expérience inédite où musique et spiritualité se rencontrent harmonieusement. Leur talent pour dépasser les différences et rassembler les cœurs autour de leur art témoigne de la force transcendantale et fédératrice de la musique.Les plus belles chansons de Noel seront présentées au public : UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME, IL EST NE LE DIVINE ENFANTS , NO VOLVERE ( Amor et Mio ), HISTORIA DE UN AMOR , MADRE MIA , TRISTA PENA PHARAON ( Instrumental Guitare ), JINGLE BELLS, MOURIR D’AIMER, AVE MARIA , JE SUIS MALADE , HALLELUIJAH WHITE CHRISTMAS , FELIZ NAVIDAD, MEDLEY GYSPIES KING, Bamboleo , Jobi Joba , Volare , DOUCE NUIT , MY WAY …

EGLISE SAINTE BERNADETTE 250 RUE DU TRUEL 34090 Montpellier 34