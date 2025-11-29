CHICO & THE GYPSIES Montpellier

CHICO & THE GYPSIES

250 Rue du Truel Montpellier Hérault

Tarif : 49 – 49 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez célébrer la musique le 29 novembre 2025 à l’Église Sainte Bernadette. Une soirée unique où l’énergie de Chico vous fera danser !

Venez célébrer la musique le 29 novembre 2025 à l’Église Sainte Bernadette. Une soirée unique où l’énergie de Chico vous fera danser !

Faites passer le mot et invitez vos amis à cette expérience musicale incroyable !

Rendez-vous magique avec Chico & The Gypsies à Montpellier

Vivez une soirée exceptionnelle dans la plus belle des églises avec les rythmes envoûtants de Chico & The Gypsies. Ne manquez pas cette expérience musicale unique dans un cadre spirituel ! Rejoignez-nous lors de cette tournée magique, où les murs séculaires des églises et cathédrales vibreront au son de la guitare gitane, témoignant de la beauté universelle de la musique et de la spiritualité.

Des plus grands succès .. au chants sacrés .. Préparez-vous à des performances inoubliables de UN AMOR , CORAZON GITANO , HABLA ME et des classiques de Noël tels que IL EST NE LE DIVIN ENFANT et JINGLE BELLS , sans oublier AVE MARIA , JE SUIS MALADE , HALLELUIJAH et WHITE CHRISTMAS . Des hits emblématiques comme Bamboleo , Volare et MY WAY seront également au rendez-vous, promettant des moments d’émotion pure et de partage.

Sur réservation

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme .

250 Rue du Truel Montpellier 34090 Hérault Occitanie

English :

Come celebrate music on November 29, 2025 at Église Sainte Bernadette. A unique evening where Chico?s energy will make you dance!

German :

Feiern Sie am 29. November 2025 in der Kirche Sainte Bernadette die Musik. Ein einzigartiger Abend, an dem die Energie von Chico Sie zum Tanzen bringen wird!

Italiano :

Venite a festeggiare la musica il 29 novembre 2025 all’Église Sainte Bernadette. Una serata unica in cui l’energia di Chico vi farà ballare!

Espanol :

Venga a celebrar la música el 29 de noviembre de 2025 en la Église Sainte Bernadette. ¡Una velada única en la que la energía de Chico te hará bailar!

L’événement CHICO & THE GYPSIES Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER