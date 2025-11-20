CHIEN 51 La Comète Châlons-en-Champagne

CHIEN 51 Jeudi 20 novembre, 20h15 La Comète Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T20:15:00+01:00 – 2025-11-20T22:09:00+01:00

Fin : 2025-11-20T20:15:00+01:00 – 2025-11-20T22:09:00+01:00

CINÉ ÉTUDIANTS LE JEUDI 20 NOVEMBRE À 20H15 – SÉANCE GRATUITE POUR LES ÉTUDIANTS ! (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF) — Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l’intelligence artificielle a révolutionné le travail de la police. Jusqu’à ce que son inventeur soit assassiné et que deux policiers soient forcés de collaborer pour mener l’enquête… Adapté du roman éponyme de Laurent Gaudé, Cédric Jimenez dépeint un Paris désuet où la bureaucratie de la surveillance prend des allures saisissantes

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://chalonslacomete.cine.boutique/media/884?showId=3074 »}]

