CHIEN BLEU MEETS GECA · Chien Bleu, Maxence Sibille et solistes GECA, Autre lieu, Genève
jeudi 14 janvier 2027 · Autre lieu · Genève
Informations pratiques
CHIEN BLEU MEETS GECA · Chien Bleu, Maxence Sibille et solistes GECA Jeudi 14 janvier 2027, 21h00 Autre lieu
De 18.- CHF à 20.- CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-14T21:00:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-14T21:00:00+01:00 – 2027-01-14T22:00:00+01:00
GECA UNDERGROUND· CHIEN BLEU MEETS GECA
JEUDI 14 JANVIER 2027 · 21H · La Gravière
· Chien Bleu rap
· Maxence Sibille batterie
· Solistes du Geneva Camerata
Avec son flow incisif et son univers singulier mêlant textes puissants et grooves audacieux, le rappeur genevois Chien Bleu vous propose une performance imaginée spécialement pour GECA. Porté par une énergie brute et une présence hypnotique, il entraîne son public, à chaque concert, dans un voyage sonore haletant et sans détour. Ne manquez pas ce périple inclassable avec l’une des voix les plus importantes de l’univers culturel romand, aux côtés des musicien·ne·s du Geneva Camerata et du batteur genevois Maxence Sibille !
Le concert est accessible aux personnes de plus de 18 ans.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.genevacamerata.com/en/concerts/chien-bleu-meets-geca »}]
Chien Bleu meets GECA ! Découvrez l’une des voix les plus importantes du rap genevois lors d’une soirée unique, accompagné par les solistes de l’orchestre GECA.
©NetoFirmino
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