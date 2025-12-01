Chiens de traîneau, calèche et feu d’artifice de Noël Place de l’Hôtel de Ville Tence

Chiens de traîneau, calèche et feu d’artifice de Noël

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

Date(s) :

2025-12-24

L’association T’CAP vous offre l’occasion de faire une balade en chiens de traîneau dans les rues de Tence.

Pour les gourmands, buvette de l’atelier des petites mains avec crêpes et vin chaud dès 14h30 !

.

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Tence Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes tcaptence43@gmail.com

English :

The T’CAP association offers you the chance to take a dog sled ride through the streets of Tence.

For those with a sweet tooth, the Atelier des petites mains will be serving crêpes and mulled wine from 2.30pm!

German :

Der Verein T’CAP bietet Ihnen die Gelegenheit, eine Fahrt mit Schlittenhunden durch die Straßen von Tence zu machen.

Für Feinschmecker gibt es ab 14:30 Uhr eine Buvette des Ateliers der kleinen Hände mit Crêpes und Glühwein!

Italiano :

L’associazione T’CAP vi offre la possibilità di fare un giro in slitta trainata da cani per le strade di Tence.

Per i più golosi, dalle 14.30 è previsto un punto di ristoro con crêpes e vin brulé!

Espanol :

La asociación T’CAP le ofrece la posibilidad de dar un paseo en trineo tirado por perros por las calles de Tence.

Para los más golosos, a partir de las 14.30 h habrá un puesto con crepes y vino caliente

L’événement Chiens de traîneau, calèche et feu d’artifice de Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon