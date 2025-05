CHILL AU MALPAS: LULA HELDT – Colombiers, 25 mai 2025 07:00, Colombiers.

Hérault

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Tous les derniers dimanches du mois, prenez le temps de ralentir et de vous laisser porter par la musique dans un cadre idyllique. Dans le jardin paisible de la Maison du Malpas, installez-vous confortablement sur une chilienne ou étendez-vous dans l’herbe fraîche pour une soirée de détente en plein air.

Au programme une ambiance chaleureuse et décontractée, propice au lâcher-prise, à la rêverie et au partage.

Lula Heldt

Auteure, compositrice et interprète, Lula Heldt puise dans ses racines musicales classiques une inspiration authentique et sensible. Autodidacte à la guitare, elle offre des compositions intimistes, empreintes d’émotion, qu’elle partage avec sincérité et générosité. .

Colombiers 34440 Hérault Occitanie

English :

Every last Sunday of the month, take the time to slow down and let yourself be carried away by the music in an idyllic setting. In the peaceful garden of the Maison du Malpas, sit back on a chilienne or stretch out on the cool grass for an evening of outdoor relaxation.

German :

Jeden letzten Sonntag im Monat können Sie sich in einer idyllischen Umgebung die Zeit nehmen, sich zu entschleunigen und sich von der Musik tragen zu lassen. Im ruhigen Garten des Maison du Malpas machen Sie es sich auf einer Chilienne bequem oder legen sich für einen entspannten Abend im Freien ins kühle Gras.

Italiano :

Ogni ultima domenica del mese, prendetevi il tempo per rallentare e lasciarvi trasportare dalla musica in un ambiente idilliaco. Nel tranquillo giardino della Maison du Malpas, accoccolatevi su una chilienne o stendetevi sull’erba fresca per una serata di relax all’aperto.

Espanol :

Todos los últimos domingos de mes, tómese su tiempo para bajar el ritmo y dejarse llevar por la música en un entorno idílico. En el apacible jardín de la Maison du Malpas, acurrúcate en una chilena o estírate sobre la hierba fresca para disfrutar de una velada de relajación al aire libre.

L’événement CHILL AU MALPAS: LULA HELDT Colombiers a été mis à jour le 2025-05-13 par 34 OT LA DOMITIENNE