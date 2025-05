Chill & Cheerz à la folie – Forges-les-Eaux, 5 juin 2025 18:30, Forges-les-Eaux.

Seine-Maritime

Chill & Cheerz à la folie Route de Dieppe Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 18:30:00

fin : 2025-06-05 21:30:00

Date(s) :

2025-06-05

Détendez-vous après le travail dans une ambiance festive et conviviale !

Rejoignez-nous le jeudi 5 juin de 18h30 à 21h30 sur la terrasse de La Folie Hôtel & Spa pour un afterwork unique, alliant détente et plaisir.

Au programme DJ Set en live, buffet gourmand et animations de live cooking pour ravir vos sens dans un cadre élégant et décontracté.

Venez networker, trinquer et profiter d’un moment chill entre collègues ou partenaires.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

FORMULE CHILL & CHEERZ 25€/pers

BOISSONS*

Thé Glacé maison

Limonade

Bière Heinekein

Vin blanc, rouge & rosé

Cocktail Florida

BUFFET APÉRITIF

Assortiments de sushis

Charcuterie & Fromage affinés

Wraps végétariens

Gaspacho

Minis sandwichs poulet curry

Minis sandwichs tomate mozzarella

LIVE COOKING

Sushiman

Grill & chill

BUFFET SUCRÉ**

Tartelettes citron meringuées

Choux à la crème

Verrines crème brûlée & chocolat

Fruits de saison

*Sur la base de 2 boissons au choix par personne.

**Dès 20h30

Besoin d’une information supplémentaire ? N’hésitez pas à nous contacter

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51

Détendez-vous après le travail dans une ambiance festive et conviviale !

Rejoignez-nous le jeudi 5 juin de 18h30 à 21h30 sur la terrasse de La Folie Hôtel & Spa pour un afterwork unique, alliant détente et plaisir.

Au programme DJ Set en live, buffet gourmand et animations de live cooking pour ravir vos sens dans un cadre élégant et décontracté.

Venez networker, trinquer et profiter d’un moment chill entre collègues ou partenaires.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

FORMULE CHILL & CHEERZ 25€/pers

BOISSONS*

Thé Glacé maison

Limonade

Bière Heinekein

Vin blanc, rouge & rosé

Cocktail Florida

BUFFET APÉRITIF

Assortiments de sushis

Charcuterie & Fromage affinés

Wraps végétariens

Gaspacho

Minis sandwichs poulet curry

Minis sandwichs tomate mozzarella

LIVE COOKING

Sushiman

Grill & chill

BUFFET SUCRÉ**

Tartelettes citron meringuées

Choux à la crème

Verrines crème brûlée & chocolat

Fruits de saison

*Sur la base de 2 boissons au choix par personne.

**Dès 20h30

Besoin d’une information supplémentaire ? N’hésitez pas à nous contacter

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51 .

Route de Dieppe

Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 51

English : Chill & Cheerz à la folie

Relax after work in a friendly, festive atmosphere!

Join us on Thursday June 5 from 6:30 to 9:30 pm on the terrace of La Folie Hôtel & Spa for a unique afterwork event, combining relaxation and pleasure.

On the program: live DJ set, gourmet buffet and live cooking entertainment to delight your senses in an elegant, relaxed setting.

Come and network, toast and enjoy a chill moment with colleagues or partners.

An event not to be missed!

CHILL & CHEERZ FORMULA 25?/pers

DRINKS*

Iced tea

Lemonade

Heinekein beer

White, red & rosé wine

Florida Cocktail

BUFFET APERITIF

Sushi assortments

Cured meats & cheeses

Vegetarian wraps

Gaspacho

Mini chicken curry sandwiches

Mini tomato mozzarella sandwiches

LIVE COOKING

Sushiman

Grill & chill

BUFFET SUCRÉ**

Lemon meringue tartlets

Cream puffs

Crème brûlée & chocolate verrines

Seasonal fruit

*Based on a choice of 2 drinks per person.

**From 8:30pm

Need more information? Please do not hesitate to contact us:

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51

German :

Entspannen Sie sich nach der Arbeit in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Begleiten Sie uns am Donnerstag, den 5. Juni, von 18:30 bis 21:30 Uhr auf der Terrasse des La Folie Hôtel & Spa zu einem einzigartigen Afterwork, das Entspannung und Vergnügen miteinander verbindet.

Auf dem Programm stehen ein Live-DJ-Set, ein Schlemmerbuffet und Live-Cooking-Animationen, um Ihre Sinne in einem eleganten und entspannten Rahmen zu verwöhnen.

Vernetzen Sie sich, stoßen Sie an und genießen Sie einen chilligen Moment mit Kollegen oder Partnern.

Ein Termin, den Sie nicht verpassen sollten!

FORMEL CHILL & CHEERZ 25/Pers

GETRÄNKE*

Hausgemachter Eistee

Limonade

Heinekein-Bier

Weiß-, Rot- & Roséwein

Florida-Cocktail

APERITIFBUFFET

Sushi-Sortimente

Gereifte Wurstwaren & Käse

Vegetarische Wraps

Gazpacho

Minisandwiches Hühnchen-Curry

Tomate-Mozzarella-Minisandwiches

LIVE COOKING

Sushiman

Grill & Chill

SUKRATES BUFFET**

Tartelettes mit Zitronenbaisers

Windbeutel mit Sahne

Verrines Crème brûlée & Schokolade

Früchte der Saison

*Auf der Grundlage von 2 Getränken nach Wahl pro Person.

**ab 20:30 Uhr

Benötigen Sie weitere Informationen? Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51

Italiano :

Rilassatevi dopo il lavoro in un’atmosfera amichevole e festosa!

Unitevi a noi giovedì 5 giugno dalle 18.30 alle 21.30 sulla terrazza de La Folie Hôtel & Spa per un evento unico dopo il lavoro, che unisce relax e piacere.

In programma: DJ set dal vivo, buffet gourmet e intrattenimento culinario dal vivo per deliziare i vostri sensi in un ambiente elegante e rilassato.

Venite a fare networking, a brindare e a godervi un momento di relax con colleghi o partner.

Un evento da non perdere!

FORMULA CHILL & CHEERZ 25?/pers

BEVANDE*

Tè freddo

Limonata

Birra Heinekein

Vino bianco, rosso e rosé

Cocktail Florida

APERITIVO A BUFFET

Assortimenti di sushi

Salumi e formaggi stagionati

Impacchi vegetariani

Gaspacho

Mini panini al pollo al curry

Mini panini al pomodoro e mozzarella

CUCINA DAL VIVO

Sushiman

Grigliare e raffreddare

BUFFET DI ZUCCHERO**

Tartellette di meringa al limone

Bignè alla crema

Crème brûlée e verrine al cioccolato

Frutta di stagione

*In base a una scelta di 2 bevande a persona.

**Dalle 20.30

Avete bisogno di ulteriori informazioni? Non esitate a contattarci:

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51

Espanol :

Relájese después del trabajo en un ambiente agradable y festivo

Acompáñenos el jueves 5 de junio de 18:30 a 21:30 en la terraza de La Folie Hôtel & Spa para un afterwork único, que combina relajación y placer.

En el programa: DJ set en directo, bufé gastronómico y animaciones de cocina en vivo para deleitar sus sentidos en un ambiente elegante y relajado.

Venga a establecer contactos, brindar y disfrutar de un momento de relax con sus colegas o socios.

Un evento que no se puede perder

FÓRMULA CHILL & CHEERZ 25?/pers

BEBIDAS

Té helado

Limonada

Cerveza Heinekein

Vino blanco, tinto y rosado

Cóctel Florida

APERITIVO BUFFET

Surtidos de sushi

Embutidos y quesos curados

Envoltorios vegetarianos

Gaspacho

Mini bocadillos de pollo al curry

Mini bocadillos de tomate y mozzarella

COCINA EN VIVO

Sushiman

Asar y enfriar

SUGAR BUFFET**

Tartaletas de limón y merengue

Hojaldres de nata

Crème brûlée y verrines de chocolate

Fruta de temporada

*A elegir entre 2 bebidas por persona.

**A partir de las 20.30 h

¿Desea más información? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

commercial-forges@partouche.com

02 32 89 50 51

L’événement Chill & Cheerz à la folie Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-05-20 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux