Chill In The City 2025 Chaillot Théâtre de la Danse Paris

CHILL IN THE CITY est devenu, au fil des années, l’un des rendez-vous incontournables de la scène hip-hop underground française. Créé il y a plus de 11 ans, cet événement emblématique s’est imposé comme une référence, un véritable pilier dans le paysage des battles les plus attendus par les passionnés.

Cette année, CHILL IN THE CITY revient sur deux jours exceptionnels :

Le 6 décembre à La Place pour les phases de qualification (GRATUIT SANS RÉSERVATION) – 12h-18h

Le 7 décembre au prestigieux Théâtre National de Chaillot pour les finales (GRATUIT AVEC RÉSERVATION OBLIGATOIRE)- 13h-17h

Une finale bourrée d’énergie qui célèbre 11 ans de passion et d’engagement mais aussi la reconnaissance de cette discipline à Chaillot. Un événement co-produit par Breakleague, La Place et Chaillot

Chaillot Théâtre de la Danse 1 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris

https://theatre-chaillot.fr/fr/programmation/2025-2026/chill-city