CHILL & KIDS ÉDITION NOËL Montpellier

CHILL & KIDS ÉDITION NOËL

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

Un moment créatif et magique pour les enfants (dès 3 ans) avant l’arrivée du Père Noël !

Mosaïques, couronnes, boules à décorer… un atelier rempli de couleurs et de paillettes

Samedi 20 décembre Chill & Kids Édition Noël

Dès 10h

Deux créneaux 10h & 11h 9 €

Places limitées réservez vite ! .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

A creative and magical moment for children (aged 3 and over) before Santa arrives!

Mosaics, wreaths, baubles to decorate? a workshop full of color and glitter

