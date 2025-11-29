CHILL & KIDS ÉDITION NOËL Montpellier
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-12-20
Un moment créatif et magique pour les enfants (dès 3 ans) avant l’arrivée du Père Noël !
Mosaïques, couronnes, boules à décorer… un atelier rempli de couleurs et de paillettes
Dès 10h
Deux créneaux 10h & 11h 9 €
Places limitées réservez vite ! .
English :
A creative and magical moment for children (aged 3 and over) before Santa arrives!
Mosaics, wreaths, baubles to decorate? a workshop full of color and glitter
