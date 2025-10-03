CHILLA ASININE ALX – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

CHILLA ASININE ALX – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle vendredi 3 octobre 2025.

CHILLA ASININE ALX Début : 2025-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

Forte d’une qualité d’écriture et d’un sens de la mélodie à toute épreuve, Chilla se démarque depuis plusieurs années comme l’un des visages féminins de la scène rap en France. Après maintenant deux projets (MUN et EGO), elle revient pour une nouvelle tournée !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17