Chimen an ba fey nord caraibes Le Carbet

Chimen an ba fey Samedi 20 septembre, 09h00 nord caraibes Martinique

30 euros/adulte, 15 euros/enfant, 50 places. Réservation obligatoire. Prévoir sa chaise, son eau, son parapluie. Tenue sport/confort appropriée pour être dehors.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-21T00:30:00

Pour la 2ème édition, partez à l’aventure sur le Chimen an ba fey de l’association Lézard Ti Show!

Le temps d’une journée, montez dans un bus et…laissez vous guider. Différentes étapes se succèderont et permettront aux passagers de découvrir des lieux du patrimoine nord-caribéen tout en profitant de spectacles, concerts, … Les spectateurs réservent en amont leur place ainsi que leur repas. RDV à 9h sur la place des Caraïbes du Carbet pour découvrir ce « chimen an ba fey » jusqu’alors bien gardé *secret !

(*parcours et spectacles différents de l’an passé)

Journée itinérante dans le nord caraïbe. Circuit en bus avec arrêt pour découvrir des sites patrimoniaux dans lesquels seront produits différents spectacles. Journée payante, tarif incluant le transport en bus et le repas.

Réservation nécessaire.

