CHIMENE BADI – CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES St Vulbas

CHIMENE BADI Début : 2026-10-30 à 20:30. Tarif : – euros.

Chimène entame une nouvelle tournée live dans laquelle elle se livre en vous contant des moments de vie. Vous y découvrirez ses joies, ses peines, ses victoires et ses défaites. En reprenant ses titres phares : « Entre nous », « Là haut » en passant par « Je viens du sud » et en y ajoutant des titres de son nouvel album et quelques reprises chères à son coeur…

CENTRE INTERNATIONAL DE RENCONTRES 1 558 RUE CLAIRES FONTAINES 01150 St Vulbas 01