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Chimène Badi en concert Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) Saint-Vallier

dimanche 6 juin 2027 · Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) · Saint-Vallier

Informations pratiques

Début
dimanche 6 juin 2027
Fin
dimanche 6 juin 2027
Heure de début
17:00:00
Lieu
Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau)
Adresse
26 rue Victor Hugo
Ville
71230 Saint-Vallier
Département
Saône-et-Loire
Tarif
49 49 59 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Saint-Vallier

Chimène Badi en concert

Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06 17:00:00
fin : 2027-06-06 19:00:00

Date(s) :
2027-06-06

Bourgogne Arts Événementiel, en accord avec Samuel Ducros Productions et Energic Animations, présente Chimène Badi en concert avec le Richard Gardet orchestra, le dimanche 6 juin 2027 à 17 heures.

Concert exceptionnel « Entre Nous », Chimène avec sa voix puissante et rare interprétant ses tubes : Entre nous, Le jour d’après, Là-haut, Ma Liberté, Je viens du Sud, l’Hymne à l’Amour, etc.
Ne manquez pas ce concert de Chimène BADI artiste incontournable de la scène française depuis 20 ans.

Pour tous renseignements et réservations, tél : 06.70.54.71.57.
Points de vente : Fnac- E.Leclerc, Auchan, Carrefour, Culture, Intermarché.   .

Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 54 71 57  rtsp@orange.fr

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English : Chimène Badi en concert

L’événement Chimène Badi en concert Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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