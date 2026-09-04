Chimène Badi en concert Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Chimène Badi en concert

Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-06 17:00:00

fin : 2027-06-06 19:00:00

Date(s) :

2027-06-06

Bourgogne Arts Événementiel, en accord avec Samuel Ducros Productions et Energic Animations, présente Chimène Badi en concert avec le Richard Gardet orchestra, le dimanche 6 juin 2027 à 17 heures.

Concert exceptionnel « Entre Nous », Chimène avec sa voix puissante et rare interprétant ses tubes : Entre nous, Le jour d’après, Là-haut, Ma Liberté, Je viens du Sud, l’Hymne à l’Amour, etc.

Ne manquez pas ce concert de Chimène BADI artiste incontournable de la scène française depuis 20 ans.

Pour tous renseignements et réservations, tél : 06.70.54.71.57.

Points de vente : Fnac- E.Leclerc, Auchan, Carrefour, Culture, Intermarché. .

Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 54 71 57 rtsp@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chimène Badi en concert

L’événement Chimène Badi en concert Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II