Chimène Badi en concert Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) Saint-Vallier
dimanche 6 juin 2027 · Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Chimène Badi en concert
Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 49 – 49 – 59 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-06 17:00:00
fin : 2027-06-06 19:00:00
Date(s) :
2027-06-06
Bourgogne Arts Événementiel, en accord avec Samuel Ducros Productions et Energic Animations, présente Chimène Badi en concert avec le Richard Gardet orchestra, le dimanche 6 juin 2027 à 17 heures.
Concert exceptionnel « Entre Nous », Chimène avec sa voix puissante et rare interprétant ses tubes : Entre nous, Le jour d’après, Là-haut, Ma Liberté, Je viens du Sud, l’Hymne à l’Amour, etc.
Ne manquez pas ce concert de Chimène BADI artiste incontournable de la scène française depuis 20 ans.
Pour tous renseignements et réservations, tél : 06.70.54.71.57.
Points de vente : Fnac- E.Leclerc, Auchan, Carrefour, Culture, Intermarché. .
Halle couverte (derrière le centre culturel René Rousseau) 26 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 54 71 57 rtsp@orange.fr
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English : Chimène Badi en concert
L’événement Chimène Badi en concert Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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