Chimène Badi – Gospel & Soul, la voix et l’âme Le Pin Galant Mérignac

Chimène Badi – Gospel & Soul, la voix et l’âme Le Pin Galant Mérignac jeudi 4 décembre 2025.

Chimène Badi – Gospel & Soul, la voix et l’âme Jeudi 4 décembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Tarif Général : 41€ / Réduit : 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T22:00:00

Fin : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T22:00:00

ACCOMPAGNÉE PAR CHORALE SANKOFA UNIT

Chimène Badi délaisse le costume de Piaf qu’elle a endossé sur un double album hommage pour retourner à ses premières amours : le gospel ! Suite de son album à succès sorti en 2011, « Gospel & Soul, la voix et l’âme », est dans la lignée de ce projet thématique où elle mêle standards américains et français, avec de toutes nouvelles chansons.

Portée par un chœur gospel et des cuivres en furie, Chimène Badi reprend des chansons intemporelles et éclectiques, revisitées dans l’esprit gospel & soul. Des musiques qui ont marqué sa vie, à l’instar du célèbre « Noir c’est noir » de Johnny Hallyday (en écho aux duos qu’ils ont partagés), « Le ballet » de Céline Dion ou encore « Man In The Mirror » de Michael Jackson… En plus d’une poignée de titres inédits écrits et composés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou Tété , sans oublier ses propres tubes qui nous transportent depuis (déjà) plus de 20 ans.

Une soirée groove, un chant qui vient de l’âme, qui vient du cœur… Une aventure collective humaine qui ravira tous les fans de gospel !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3749 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Chimène Badi délaisse le costume de Piaf qu’elle a endossé sur un double album hommage pour retourner à ses premières amours : le gospel ! variété concert

Thomas Braut