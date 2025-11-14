Chimène Badi: Gospel & Soul, La voix et l’âme Nesle

Chimène Badi: Gospel & Soul, La voix et l’âme Nesle vendredi 14 novembre 2025.

Chimène Badi: Gospel & Soul, La voix et l’âme

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Tarif : 54 – 54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Après le succès de son intégrale Chimène chante Piaf”, certifié Disque d’Or et du titre gospel “Les 3 cloches”, Chimène Badi présente son nouveau projet.

Il y a quelques années, Chimène Badi proposait “Gospel & Soul” Vol 1”, qui avait rencontré un succès phénoménal auprès du public. Il était tout naturel pour Chimène d’offrir enfin la suite de ce projet thématique, avec des chansons intemporelles et éclectiques, revisitées dans l’esprit gospel & soul.

Aux reprises de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder, Michael Jackson se mêlent des titres inédits, écrits et composés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou encore Tété.

Avec plus de 20 ans de carrière et 3,5 millions d’albums vendus, Chimène revient sur scène comme vous ne l’avez jamais vue, portée par un chœur gospel et des cuivres en furie !

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France accueil@hautesomme-tourisme.com

English :

Following the success of her full-length album Chimène chante Piaf, certified Disque d?Or, and the gospel track Les 3 cloches, Chimène Badi presents her new project.

A few years ago, Chimène Badi released ?Gospel & Soul? Vol 1? which proved a phenomenal success with the public. It was only natural for Chimène to offer a follow-up to this thematic project, with timeless, eclectic songs revisited in the spirit of gospel & soul.

Cover versions of songs by Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder and Michael Jackson are joined by previously unreleased tracks, written and composed by French songwriters such as Ycare and Tété.

With a career spanning more than 20 years and 3.5 million albums sold, Chimène returns to the stage as you’ve never seen her before, carried along by a gospel choir and furious brass instruments!

German :

Nach dem Erfolg ihres Gesamtwerks Chimène chante Piaf?, das mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde, und dem Gospeltitel Les 3 cloches? stellt Chimène Badi ihr neues Projekt vor.

Vor einigen Jahren veröffentlichte Chimène Badi das Album Gospel & Soul? Vol. 1? vor, das beim Publikum ein phänomenaler Erfolg war. Es war nur natürlich, dass Chimène die Fortsetzung dieses thematischen Projekts mit zeitlosen und eklektischen Liedern, die im Geist von Gospel & Soul neu interpretiert wurden, präsentierte.

Unter die Coverversionen von Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder und Michael Jackson mischen sich unveröffentlichte Titel, die von großen französischen Autoren wie Ycare oder Tété geschrieben und komponiert wurden.

Mit einer über 20-jährigen Karriere und 3,5 Millionen verkauften Alben kommt Chimène auf die Bühne, wie Sie sie noch nie gesehen haben, getragen von einem Gospelchor und wütenden Bläsern!

Italiano :

Dopo il successo dell’album Chimène chante Piaf, certificato Disque d’Or, e del brano gospel Les 3 cloches, Chimène Badi presenta il suo nuovo progetto.

Qualche anno fa, Chimène Badi ha pubblicato « Gospel & Soul? Vol. 1 », che ha riscosso un successo di pubblico fenomenale. È stato naturale per Chimène offrire un seguito a questo progetto tematico, con canzoni eclettiche e senza tempo rivisitate nello spirito del gospel & soul.

Alle cover di Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder e Michael Jackson si aggiungono brani inediti scritti e composti da star francesi come Ycare e Tété.

Con una carriera di oltre 20 anni e 3,5 milioni di album venduti, Chimène torna sul palco come non l’avete mai vista prima, accompagnata da un coro gospel e da furiosi strumenti a fiato!

Espanol :

Tras el éxito de su álbum de larga duración Chimène chante Piaf, certificado Disque d’Or, y del tema gospel Les 3 cloches, Chimène Badi presenta su nuevo proyecto.

Hace unos años, Chimène Badi publicó « Gospel & Soul? Vol 1?, que tuvo un éxito fenomenal entre el público. Era natural que Chimène ofreciera una continuación de este proyecto temático, con canciones atemporales y eclécticas revisitadas con el espíritu del gospel & soul.

Versiones de canciones de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder y Michael Jackson se unen a temas inéditos escritos y compuestos por estrellas francesas como Ycare y Tété.

Con más de 20 años de carrera y 3,5 millones de discos vendidos, Chimène vuelve al escenario como nunca la habías visto antes, llevada en volandas por un coro gospel y ¡furiosos instrumentos de viento!

L’événement Chimène Badi: Gospel & Soul, La voix et l’âme Nesle a été mis à jour le 2025-09-09 par OT HAUTE SOMME PERONNE