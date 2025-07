CHIMENE BADI – PATINOIRE DE VAUJANY Vaujany

CHIMENE BADI Début : 2025-08-14 à 21:00. Tarif : – euros.

Concert événement à ne pas manquer ! Immense interprète à la voix puissante et rare, Chimène BADI entame une nouvelle tournée live dans laquelle elle reprend ses titres Entre nous , Là-haut , en passant par Je viens du sud ou Le jour d’après . 19 ans de carrière, des albums et des tournées qui s’enchainent, des duos extraordinaires, des stades avec de grands artistes, des disques d’or, de platine et de diamant…Concert Live avec ses musociens et choristes.

PATINOIRE DE VAUJANY 95 ROUTE DES COMBES 38114 Vaujany 38