CHIMENE BADI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

CHIMENE BADI – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire mercredi 20 mai 2026.

CHIMENE BADI Début : 2026-05-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Chimène Badi G & Soul, la voix et ’âme Après le succès de son intégrale « Chimène chante Piaf », certifié Disque d’Or et du titre gospel « Les 3 cloches », Chimène Badi présente son nouveau projet « Gospel & Soul, la voix et l’âme »Il y a quelques années, Chimène Badi proposait « Gospel & Soul Vol. 1 », qui avait rencontré un succès phénoménal auprès du public. Il était tout naturel pour la chanteuse d’offrir enfin la suite de ce projet thématique, avec des chansons intemporelles et éclectiques, revisitées dans l’esprit gospel & soul. Aux reprises de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder, Michael Jackson se mêlent des titres inédits, écrits et composés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou encore Tété. « Gospel & Soul » est un alliage puissant de chanson française et de musique nordaméricaine, porté par le talent de Chimène Badi. Avec plus de 20 ans de carrière et 3,5 millions d’albums vendus, la grande artiste revient donc sur scène comme vous ne l’avez jamais vue, portée par un chœur gospel et des cuivres en furie. Un grand moment en perspective au Radiant-Bellevue !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69