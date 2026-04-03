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CHIMENE BADI THEATRE SEBASTOPOL Lille

CHIMENE BADI THEATRE SEBASTOPOL Lille

CHIMENE BADI THEATRE SEBASTOPOL Lille lundi 13 avril 2026.

Lieu : THEATRE SEBASTOPOL

Adresse : PLACE SEBASTOPOL

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-04-13

Fin : 2026-04-13

Heure de début : 20:30

CHIMENE BADI Début : 2026-04-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE SEBASTOPOL PLACE SEBASTOPOL 59000 Lille 59

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