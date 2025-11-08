CHIMÈNE BADI Valras-Plage

Chimène Badi revient avec Gospel & Soul Vol. 2 reprises intemporelles et titres inédits, portée par un chœur gospel et des cuivres enfiévrés, pour un show unique.

Après le succès de « Chimène chante Piaf » (Disque d’Or) et du titre gospel « Les 3 cloches », Chimène Badi dévoile son nouveau projet.

Il y a quelques années, « Gospel & Soul Vol. 1 » avait rencontré un immense succès. Il était naturel pour Chimène de proposer enfin la suite, avec des chansons intemporelles revisitées dans l’esprit gospel & soul.

Aux reprises de Johnny Hallyday, Amy Winehouse, Céline Dion, Stevie Wonder ou Michael Jackson s’ajoutent des titres inédits signés par de grandes plumes françaises comme Ycare ou Tété.

Avec plus de 20 ans de carrière et 3,5 millions d’albums vendus, Chimène revient sur scène comme jamais, portée par un chœur gospel et des cuivres enfiévrés !

11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

English :

Chimène Badi returns with Gospel & Soul Vol. 2: timeless covers and previously unreleased tracks, carried by a gospel choir and feverish brass, for a unique show.

German :

Chimène Badi kehrt mit Gospel & Soul Vol. 2 zurück: zeitlose Coverversionen und unveröffentlichte Titel, getragen von einem Gospelchor und feurigen Blechbläsern, für eine einzigartige Show.

Italiano :

Chimène Badi torna con Gospel & Soul Vol. 2: cover senza tempo e brani inediti, supportati da un coro gospel e da ottoni febbricitanti, per uno spettacolo unico.

Espanol :

Chimène Badi vuelve con Gospel & Soul Vol. 2: versiones intemporales y temas inéditos, respaldada por un coro gospel y metales febriles, para un espectáculo único.

