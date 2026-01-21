Chimera débarque OHM Town Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Adulte, Tout public

L’association CHIMERA, un média qui met en lumière les artistes émergents de la région, organise sa soirée de lancement. L’événement accueillera trois stands de créateurs : bijoux, vêtements et illustrations, ainsi qu’un open platine. Public : 18-30 ans

OHM Town Nantes 44100



Afficher la carte du lieu OHM Town et trouvez le meilleur itinéraire

