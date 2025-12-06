Chimie des pitchouns Maison de l’Environnement Anglet

Chimie des pitchouns

Maison de l'Environnement 297 avenue de l'Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Un peu de vinaigre, une pincée de bicarbonate de soude, un gros chou… et que la magie de la science commence !

Les enfants seront de véritables apprentis chimistes, prêts à réaliser des expériences spectaculaires.

Avec des animations visuelles, colorées et des manipulations simples, ils pourront créer des réactions chimiques étonnantes avec du vrai matériel de laboratoire. Alors, on enfile les blouses, on chausse les lunettes de protection et on se prépare à être émerveillés. Les waouh ne font que commencer !

Animé par Science Odyssée.

4/6 ans. .

Maison de l'Environnement 297 avenue de l'Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

