Chimie, symphonie de la matière, Médiathèque municipale de Saint-Loubès, Saint-Loubès

Informations pratiques

Chimie, symphonie de la matière 2 et 3 octobre Médiathèque municipale de Saint-Loubès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T14:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Chimie, symphonie de la matière

Exposition de panneaux descriptifs sur cette science très créative qui a donné naissance à une foule d’avancées technologiques (électronique, pharmacie, matériaux…).

Une réflexion sur les actions de la chimie et son objectif à devenir « durable ».

Médiathèque municipale de Saint-Loubès 32 chemin de Nice 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 78 98 82 https://www.ombel.fr/ parking, rampe d’accès PMR

Biblis en folie 2026

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