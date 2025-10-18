CHINCHILLA – LES ETOILES Paris

CHINCHILLA – LES ETOILES Paris samedi 18 octobre 2025.

LIVE NATION PRESENTE : CHINCHILLAAchat limité à 8 billets par commande.Suite au succès retentissant de son dernier EP Flytrap, l’artiste londonienne CHINCHILLA se reconstruit de l’intérieur.La personnalité audacieuse et sans compromis qui a propulsé ses titres ‘Little Girl Gone’ et ‘Cut You Off’ laisse désormais place à une facette plus brute, plus confessionnelle de CHINCHILLA, en tant qu’artiste et en tant que personne. Dans sa prochaine trilogie de singles, elle montre sa force à travers sa vulnérabilité.À travers ces trois morceaux, CHINCHILLA traverse une période douloureuse de rupture. Elle écrit sur les débuts déstabilisants de la fin d’une relation, un tournant majeur dans sa carrière, le moment où tout s’effondre, puis la manière dont elle rassemble les morceaux, jusqu’à atteindre une forme de guérison et de compassion envers elle-même. Comme à son habitude, elle a travaillé dans le cocon rassurant de son studio aux murs tapissés de fourrure, y explorant le champ de mines de ses émotions pour parvenir à une libération à travers sa musique.Nous connaissons tous l’angoisse des premiers jours d’une rupture – fragiles face à la perte, ballotés d’une émotion à l’autre. Avoidance, première partie de la trilogie, s’ouvre sur une période de la vie de CHINCHILLA où elle se sentait “paralysée par l’anxiété”. Submergée par le bruit incessant de l’industrie musicale, elle jonglait entre les exigences extérieures et une rupture chaotique. Un message bouleversant reçu sur le chemin d’une séance d’écriture l’a plongée dans un état de panique, qu’elle a transformé en une démo écrite en seulement 30 minutes lors de cette même session. Le morceau final reste presque identique, chargé de l’anxiété brute et de la détresse de ce moment. Elle chante :“Tu veux des réponses, je les évite, et ça doit être si agaçant, je sais.”“Je préfère éviter que de vivre dans la vérité.”OK As I Am, deuxième titre de la trilogie et l’un des morceaux les plus polyvalents de CHINCHILLA à ce jour, révèle toute l’étendue de sa créativité. Il débute tout en retenue, avec sa voix mise à nu, accompagnée uniquement d’un piano, puis monte en puissance à mesure qu’elle affronte – et réintègre – les parties d’elle-même qu’elle avait perdues. Le morceau bascule entre des passages explosifs et cuivrés, reflétant le chaos du processus de guérison – parfois triste, parfois apaisé, jamais linéaire. Un son explosif devenu la signature de CHINCHILLA. Elle chante :“Je me suis séparée de moi-même pour que nous pointions tous les deux du doigt dans ma direction.”C’est l’écriture la plus sincère qu’elle ait jamais proposée, directement inspirée de ses expériences :“Désolée que pendant que tu dormais dans le lit, moi j’étais à côté, en train de pleurer et d’envoyer des textos à ma mère.”Finalement, elle fait la paix avec elle-même en comprenant :“Je vais bien telle que je suis.”En remontant la pente, renforcée par sa guérison, CHINCHILLA se retrouve enfin sur To Have Hold.“Je ne me repentirai pas et ne paierai aucune pénitence / Tout ce que je demande, c’est mon indépendance”, chante-t-elle, revenue au sommet de sa puissance vocale. Tout au long du morceau résonne une nouvelle clarté, sur un refrain marquant :“Je ne suis pas à posséder et à garder / L’amour ne signifie pas le contrôle.”Pour CHINCHILLA, cela ressemble au bonheur et à la libération. Un peu comme voler.Reconnue pour ses hymnes électrisants face aux détracteurs et aux défis de l’industrie musicale, CHINCHILLA prend ici un tournant intime et lumineux. Sa sensibilité devient sa plus grande force. Même dans les moments de silence, sa voix reste puissante et incontestable. D’une créativité débordante, farouchement indépendante et toujours honnête, ce projet révèle une artiste qui n’a pas peur de se confronter à elle-même.

LES ETOILES 61, RUE DU CHÂTEAU D’EAU 75010 Paris 75