CHINE & CHILL AU JARDIN MONPLAISIR JARDIN MONPLAISIR Toulouse

Début : 2025-09-28 09:00:00

fin : 2025-09-28 22:00:00

2025-09-28

Ce dimanche, rendez-vous au Jardin Monplaisir pour un vide-grenier version techno !

Fripes, vinyles, déco et trouvailles insolites vous attendent (9h-19h), le tout accompagné de DJ sets groovy, de performances artistiques et d’ateliers de cirque (10h-22h). Entre deux pépites dénichées, prenez le temps de vous poser dans l’espace chill pour boire un verre, grignoter et profiter d’un moment convivial. L’endroit idéal pour allier bons plans, bonnes vibes et musique entraînante. .

English :

Join us this Sunday at Jardin Monplaisir for a techno version of a garage sale!

German :

Diesen Sonntag treffen Sie sich im Jardin Monplaisir zu einem Flohmarkt der Techno-Version!

Italiano :

Questa domenica, recatevi al Jardin Monplaisir per una versione techno di un mercatino dell’usato!

Espanol :

Este domingo, acérquese al Jardin Monplaisir para disfrutar de una versión tecnológica de una venta de garaje

