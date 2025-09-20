Chine, Islam et traditions soufies, Conférence par Emmanuel Lincot Musée d’Art et de Culture Soufis MTO Chatou

Gratuit. À partir de 16 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

La Chine abrite l’une des plus grandes minorités musulmanes en Asie. Leur présence relie ce vaste pays à la communauté mondiale musulmane, ou Umma. L’introduction de l’islam en Chine est liée à l’histoire des routes de la soie, aux missions et aux commerçants de diverses origines. La syncrétisation de l’islam avec des traditions spirituelles séculaires fait de la Chine un hub du patrimoine soufi, tant dans ses aspects tangibles qu’intangibles.

Musée d’Art et de Culture Soufis MTO 6 avenue de Tilleuls 78400 Chatou Chatou 78400 Les Hauts de Chatou Yvelines Île-de-France 01 84 75 36 30 https://www.macsmto.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.macsmto.fr/activites/chine-islam-traditions-soufies-conference/ »}] RER A Chatou Croissy, Parking sur l’île des impressionnistes

Site soufi de Tuyoq, province autonome ouïghoure du Xinjiang, Chine