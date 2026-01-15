Chine & moteurs en fête

Rue de l’École Saint-Senoch Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide-grenier annuel qui réunit particuliers et chineurs tout au long de la journée.

En parallèle course de tracteurs tondeuses et espace dédiés aux associations communales.

Le centre-bourg accueillera son vide-grenier annuel, un rendez-vous incontournable qui réunira particuliers et chineurs tout au long de la journée.

Les rues se transforment en un espace de flânerie où chacun peut dénicher objets anciens, vaisselle, livres, vêtements et bonnes affaires dans une ambiance conviviale. L’événement sera également marqué par une démonstration de course de tracteurs tondeuses, spectacle original et animé qui promet sensations et convivialité ! En parallèle, un espace dédié aux associations communales permettra de découvrir la richesse du tissu local, leurs activités et leurs engagements. Une journée festive placée sous le signe de la rencontre et de l’animation du cœur de village. .

Rue de l’École Saint-Senoch 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 60 99 20 32 comitedesfetesstsenoch@gmail.com

English :

Annual garage sale that brings together individuals and bargain hunters throughout the day.

At the same time, there’s a tractor-mower race and an area dedicated to local associations.

L’événement Chine & moteurs en fête Saint-Senoch a été mis à jour le 2026-01-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire