Chine : une puissance stabilisatrice ?, Théâtre Pitoëff, Genève

Chine : une puissance stabilisatrice ? Samedi 14 mars, 14h30 Théâtre Pitoëff

Nouvel empire qui sidère le monde, la Chine tire parti du rejet du multilatéralisme par les États-Unis, pour développer son propre soft power et convaincre le monde de la justesse de son modèle. L’Europe doit-elle repenser sa vision de la Chine ? Ou, malgré ​ son développement fulgurant, ne reste-t-elle pas essentiellement un régime totalitaire, coupable de graves violations continues des droits humains ? Dans ces conditions, est-il possible malgré tout d’envisager des points d’entente et des formes de coopération avec un régime dont l’objectif affiché est de renverser la suprématie occidentale ?

La Chine se présente aujourd’hui comme une puissance stabilisatrice face au désordre du monde en se faisant championne de la coopération internationale. Mais cette image correspond-elle à la réalité ? Chine Economie

