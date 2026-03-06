« Chine, USA, Europe, vers une guerre froide numérique ? Les stratégies des sept magnifiques et de quelques autres » – Conférence par Marc BIDAN Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes
« Chine, USA, Europe, vers une guerre froide numérique ? Les stratégies des sept magnifiques et de quelques autres » – Conférence par Marc BIDAN Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes jeudi 26 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 14:30 – 16:00
Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public
Marc?Bidan est Professeur des Universités en management des systèmes d’information à Polytech?Nantes et à l’Université de Nantes et dirige le laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique (LEMNA), où il se concentre sur l’intégration des SI, le Green?IT et l’impact de l’IA sur la prise de décision.Plus d’infos à venir
Amphi 9 – Faculté de Médecine Nantes 44000
https://www.univ-nantes.fr/
