Chinese Man 20 Years Party au Warehouse ! Warehouse Nantes

https://www.warehouse-nantes.fr/event/chinese-man-20-years-party-au-warehouse

Début : 2025-11-14T23:00:00 – 2025-11-14T23:59:00

Fin : 2025-11-14T23:00:00 – 2025-11-14T23:59:00

Chinese Man Records fête ses 20 ans au Warehouse le 14 novembre 2025 !

L’occasion pour le label de s’offrir une petite virée a travers la France afin de célébrer ses 20 ans d’indépendance ! 5 dates « clubs » exclusives entre Octobre et Novembre 2025.

Au programme : une immersion totale dans l’univers du label, entre DJ Sets, Lives, Mc’s et quelques surprises inédites pour une nuit brûlante 100 % Chinese Man Records.

Rejoins-nous au Warehouse le Vendredi 14 Novembre pour fêter ça comme il se doit !

| Billetterie disponible sur l’application gratuite Warehouse & sur PassCulture.

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

