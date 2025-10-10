CHINESE MAN RECORDS – CARGO DE NUIT Arles

Chinese Man Records fête ses 20 ans !L’occasion pour le label de s’offrir une petite virée a travers la France afin de célébrer ses 20 ans d’indépendance !5 dates exclusives au format club entre Octobre et Novembre 2025.Au programme : une immersion totale dans l’univers du label entre DJ Sets, Lives, Mc’s et quelques surprises inédites pour une nuit brûlante 100 % Chinese Man Records.Rejoins-nous au Cargo de Nuit le Vendredi 10 Octobre pour fêter ça comme il se doit ! Dès 21h00, Un DJ local assurera le début de soirée

CARGO DE NUIT 7 AVENUE SADI CARNOT 13200 Arles 13