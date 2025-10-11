CHINESE MAN RECORDS – NOUMATROUFF Mulhouse

CHINESE MAN RECORDS Début : 2025-10-11 à 22:00. Tarif : – euros.

Chinese Man Records fête ses 20 ans au Noumatrouff le 11 Octobre 2025 pour une date unique dans le grand Est ! L’occasion pour le label de s’offrir une petite virée a travers la France afin de célébrer ses 20 ans d’indépendance ! 6 dates clubs exclusives entre Octobre et Novembre 2025. Préparez-vous pour une immersion totale dans l’univers du label, entre DJ Sets, Lives, Mc’s et quelques surprises inédites pour une nuit brûlante 100 % Chinese Man Records. Rejoignez-nous au Noumatrouff le Samedi 11 Octobre pour fêter ça comme il se doit !

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68