Chippendales Body Exciting Espace culturel et festif de l’Etoile Châteaurenard

Chippendales Body Exciting

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h. Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Chippendales Body Exciting à la Salle de l’Etoile.

Les Body Exciting meilleure troupe de France depuis plus de 20 ans, sauront vous charmer par des numéros toujours plus surprenant…

Un spectacle unique en France alliant Charme et Humour , réalisé par des artistes sélectionnés et spécialisés dans l’art de l’effeuillage masculin.



Buvette dinatoire sur place. .

Espace culturel et festif de l’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

English :

Chippendales Body Exciting at Salle de l’Etoile.

German :

Chippendales Body Exciting in der Salle de l’Etoile.

Italiano :

Chippendales Body Exciting alla Salle de l’Etoile.

Espanol :

Chippendales Body Exciting en la Salle de l’Etoile.

