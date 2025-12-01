Chiqui chiqui riqui riqui miaou miaou La Fabrique Collective Ornans

Chiqui chiqui riqui riqui miaou miaou

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 10:30:00

2025-12-17

Un spectacle proposé par le conteur vénézuélien Victor Cova Correa. L’histoire d’un petit indien, d’un petit bonhomme vert, de Parole-Ailée le Perroquet, d’une petite souris présomptueuse, d’un petit rat ou encore d’un petit pois. Ils avaient tous l’air si frêles mais, en vérité, qu’est-ce qu’ils sont courageux ! Et têtus parfois…

Le mercredi 17 décembre à 10h (durée 30 minutes)

La Fabrique Collective

Gratuit sur inscription

La Fabrique Collective 03 81 62 40 32 ou lafabriquecollective@ornans.fr .

La Fabrique Collective 5 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 32 lafabriquecollective@ornans.fr

