Chispa spectacle jeunesse Roubaix

Chispa spectacle jeunesse

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

À la fois concert et spectacle, Chispa nous rappelle que le bonheur n’est pas d’être joyeux tout le temps, mais de savoir qu’on peut le redevenir ! Quatre musiciens latinos et français célèbrent la joie tout au long de la journée, malgré les hauts et les bas, au rythme de la cumbia, du merengue et du reggaeton.

Une aventure festive et sensible qui entraîne les enfants dès 3 ans dans l’univers des rythmes latino-américains.

Durée 40 min

Pour les enfants à partir de 3 ans

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Des tickets seront délivrés à l’accueil 30 minutes avant le début du spectacle.

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 45 00

English :

Part concert, part show, Chispa reminds us that happiness is not about being happy all the time, but about knowing you can be happy again! Four Latin and French musicians celebrate joy throughout the day, despite the ups and downs, to the rhythm of cumbia, merengue and reggaeton.

A festive, sensitive adventure that draws children aged 3 and over into the world of Latin American rhythms.

Running time: 40 min

For children aged 3 and over

Free admission subject to availability. Tickets will be issued at reception 30 minutes before the start of the show.

