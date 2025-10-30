CHISTERA – Émile Faure Théâtre Artisse Bordeaux

Un jeune homme revient sur son parcours de rugbyman. Il raconte ce que ce sport lui a apporté, ce qu’il en reste aujourd’hui. L’enfance, l’adolescence, les vestiaires, les entraînements, les figures qui marquent, les liens tissés, les défaites, les victoires. Il raconte son histoire simplement, avec humour et tendresse.

Le spectacle s’appelle Chistera. C’est le nom d’un geste technique au rugby. Un geste à l’aveugle, qui demande de la précision et de la confiance. C’est aussi le symbole de la technique au service du jeu.

Sur scène, plusieurs registres se mêlent : narration, personnages, clown, chant, danse, mime. Le quatrième mur est brisé. Le public est directement impliqué.

Mise en scène : Emile Faure et Romane Bauer

Théâtre Artisse 29 rue Ausone, 33000 Bordeaux

